Hubei Jumpcan Pharmaceutical Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Aktienkurs von Hubei Jumpcan Pharmaceutical zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Gesundheitspflege-Sektors eine Rendite von -0,95 Prozent, was mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Arzneimittel"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 0,37 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Hubei Jumpcan Pharmaceutical mit 1,32 Prozent darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hubei Jumpcan Pharmaceutical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 28,68 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (32,84 CNH) weicht somit um +14,5 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine positive Bewertung, mit einer Abweichung von +9,43 Prozent zum letzten Schlusskurs von 30,01 CNH. Somit erhält die Hubei Jumpcan Pharmaceutical-Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Hubei Jumpcan Pharmaceutical ist positiv, wie Diskussionen in den sozialen Medien und weitergehende Studien zeigen. Mehrheitlich wurden positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Hubei Jumpcan Pharmaceutical-Aktie hat einen Wert von 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis ergibt mit einem Wert von 43,06 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie somit nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.