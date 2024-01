Hubei Jumpcan Pharmaceutical Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Jardine Cycle & Carriage":

Die Hubei Jumpcan Pharmaceutical-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 28,77 CNH erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 32,13 CNH, was einem Unterschied von +11,68 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 30,81 CNH zeigt einen positiven Trend, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Hubei Jumpcan Pharmaceutical also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den sozialen Medien war die Stimmung der Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Hubei Jumpcan Pharmaceutical. Es gab fünf positive und acht negative Tage, und die Diskussion war eher kritisch. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflegesektor liegt die Rendite von Hubei Jumpcan Pharmaceutical mit 22,04 Prozent um mehr als 25 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,63 Prozent verzeichnete, liegt die Aktie mit 22,68 Prozent deutlich darüber. Daher erhält Hubei Jumpcan Pharmaceutical ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Hubei Jumpcan Pharmaceutical-Aktie liegt bei 67, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, wodurch auch der RSI25 eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Hubei Jumpcan Pharmaceutical.