Hubei Huitian New Materials Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Der Aktienkurs von Hubei Huitian New Materials verzeichnet im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Materialien" eine Rendite von -24,44 Prozent, was mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Chemikalien"-Branche von -8,3 Prozent liegt Hubei Huitian New Materials mit einer Rendite von -16,13 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung für Hubei Huitian New Materials führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hubei Huitian New Materials-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 11,15 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag beträgt jedoch 9,96 CNH, was einem Unterschied von -10,67 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 10,34 CNH liegt der letzte Schlusskurs mit -3,68 Prozent darunter. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis.

In fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hubei Huitian New Materials mit einem Wert von 18,22 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent, da der durchschnittliche KGV der Branche "Chemikalien" bei 0 liegt. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Neutral"-Bewertung.