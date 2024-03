Hubei Fuxing Science Aktie: Das macht sprachlos!

Der Relative Strength Index: Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den prominenten Relative Strength Index zurückgegriffen werden, den RSI. Der RSI normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25). Der RSI des Hubei Fuxing Science And liegt bei 47,37, was eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,86, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Hubei Fuxing Science And diskutiert. Die Anleger zeigen großes Interesse an positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Sentiment und Buzz: Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Die Aktie von Hubei Fuxing Science And erhielt eine "Gut"-Bewertung aufgrund der starken Aktivität in Beiträgen und Diskussionen sowie einer positiven Stimmungsänderung im langfristigen Stimmungsbild.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Hubei Fuxing Science And-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 4,32 CNH. Der letzte Schlusskurs (3,48 CNH) weicht somit um -19,44 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich mit dem Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Hubei Fuxing Science And-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.