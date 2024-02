Hubei Fuxing Science Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

In den letzten vier Wochen konnten wir bei Hubei Fuxing Science And eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien feststellen. Dies führt dazu, dass wir die Aktie als "Schlecht" bewerten. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen. Insgesamt erhält Hubei Fuxing Science And daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Ein Indikator zur Beurteilung, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Bei Hubei Fuxing Science And liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 20,83 Punkten, was auf eine Überverkauftheit der Aktie hindeutet und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält Hubei Fuxing Science And also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass es in den beiden vergangenen Wochen vermehrt positive Meinungen zu Hubei Fuxing Science And gab. Dies spiegelt sich auch in den Kommentaren und Meinungen wider, die überwiegend positiv über den Wert sprechen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft, bezogen auf die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs eine Abweichung von -22,43 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstagen (GD50) um -15,04 Prozent, wodurch auch hier eine "Schlecht"-Bewertung für die Hubei Fuxing Science And-Aktie resultiert. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.