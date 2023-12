Hubei Fuxing Science Aktie: Was für ein Plan!

Die Anleger von Hubei Fuxing Science And haben in den letzten zwei Wochen vor allem positive Bewertungen in den sozialen Medien erhalten. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird als "Gut" eingestuft, da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert besprochen wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) für Hubei Fuxing Science And zeigt eine Ausprägung von 76,27, was einer Bewertung als "Schlecht" entspricht. Der RSI für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich auf 58,06, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Gesamtbewertung gemäß dem RSI ist daher "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 4,45 CNH. Da der Aktienkurs bei 4,25 CNH lag, ergibt sich eine Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 4,42 CNH, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die technische Analyse daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien bezüglich Hubei Fuxing Science And haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies führt zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Schlecht". In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammenfassend erhält Hubei Fuxing Science And für diese Stufe daher eine Gesamtbewertung als "Schlecht".