Hubei Fuxing Science Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Stimmung der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer grün, es gab keine negativen Diskussionen. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral. In den letzten Tagen wurde auch verstärkt positiv über das Unternehmen Hubei Fuxing Science And diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Hubei Fuxing Science And derzeit bei 4,33 CNH. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 3,3 CNH lag, was einem Abstand von -23,79 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 3,76 CNH, was einer Differenz von -12,23 Prozent und einem "Schlecht"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Schlecht" auf Basis beider Zeiträume.

Das Sentiment und der Buzz um Hubei Fuxing Science And wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet. Die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung lieferten interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der letzten Monate. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung ergab ebenfalls eine "Neutral"-Wertung. Insgesamt ergibt sich für Hubei Fuxing Science And in diesem Bereich eine Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiteres Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Hubei Fuxing Science And liegt bei 75, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 66,36 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Schlecht".