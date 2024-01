Hubei Energy Aktie: Das war abzusehen!

In den letzten vier Wochen konnten wir eine positive Veränderung der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz bei Hubei Energy in den sozialen Medien feststellen. Dies führt dazu, dass wir die Aktie mit einem "Gut" bewerten. Die vermehrte Kommunikation über das Unternehmen hat zu einer Aufhellung des Stimmungsbildes geführt. Daher erhält Hubei Energy insgesamt eine "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Hubei Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 4,39 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,39 CNH, was einem Unterschied von 0 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht vergeben wir daher eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt wurden analysiert, wobei beide zu einer "Neutral"-Bewertung führen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Hubei Energy beträgt aktuell 26,67 Punkte, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 33,33, was bedeutet, dass Hubei Energy hier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Hubei Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,64 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +0,63 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance ähnlicher Aktien aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche. Im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite von Hubei Energy um 0,63 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.