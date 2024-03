Hubei Energy Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) der Hubei Energy-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 47, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI der letzten 25 Tage liegt mit einem Wert von 36,09 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt.

In Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs hat Hubei Energy in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 16,02 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche im Durchschnitt um -6,34 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Hubei Energy eine Outperformance von +22,36 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite von Hubei Energy mit 22,36 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und der Buzz um Hubei Energy haben in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung gezeigt. Die Stimmung in den sozialen Medien wurde als "Neutral" bewertet, während die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende kann Hubei Energy mit einer Ausschüttung von 1,49 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler (2,15 %) als leicht niedriger bewertet werden, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.