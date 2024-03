Hubei Chutian Smart Communication Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Für die Hubei Chutian Smart Communication liegt der RSI bei 18,75, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 46, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Hubei Chutian Smart Communication bei 7,05 und somit auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Beim Vergleich der Aktienkurse im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Hubei Chutian Smart Communication eine Rendite von 18,74 Prozent erzielt hat, was mehr als 37 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Hubei Chutian Smart Communication auf 3,96 CNH, während der aktuelle Kurs bei 4,08 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +3,03 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 3,9 CNH, was eine Distanz von +4,62 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".