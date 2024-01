Hubei Biocause Phamaceutical Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Hubei Biocause Pharmaceutical-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,19 CNH verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 2,74 CNH, was einer Abweichung von -14,11 Prozent entspricht und damit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 2,95 CNH unter dem letzten Schlusskurs (-7,12 Prozent), was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Schlecht"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Auf fundamentalen Kriterien basierend, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hubei Biocause Pharmaceutical aktuell bei 97,32, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Versicherung" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Im Vergleich zur "Versicherung"-Branche hat die Hubei Biocause Pharmaceutical-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,41 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Outperformance von +5,47 Prozent. Im Sektorvergleich lag die Rendite jedoch 6,71 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Auf Basis des 25-Tage-RSI wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Hubei Biocause Pharmaceutical-Aktie also ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.