Hubbell Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er wird verwendet, um das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen in einem Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wertebereich von 0 bis 100 zu normieren. Der RSI für Hubbell liegt bei 19,02, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 29,18, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Analystenbewertung für Hubbell zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 3 neutrale und 0 negative Einschätzungen vorliegen, was im Durchschnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 280,5 USD, was gegenüber dem letzten Schlusskurs von 325,11 USD eine mögliche negative Entwicklung um -13,72 Prozent darstellt. Insgesamt erhält die Hubbell-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende weist Hubbell derzeit eine Rendite von 1,46 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 17,03 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Hubbell eingestellt waren. Es gab neun positive, drei negative und zwei neutrale Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Insgesamt erhält Hubbell von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.