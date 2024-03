Hubbell Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Hubbell hat ein KGV von 26,83, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 33,51. Dies bedeutet, dass Hubbell unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass Hubbell derzeit gut abschneidet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 320,2 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 399,53 USD liegt, was einer Abweichung von +24,78 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 351,79 USD zeigt eine Abweichung von +13,57 Prozent. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen von Analysten vorliegen, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Im letzten Monat gab es eine neutrale Empfehlung, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 363,33 USD, was einer möglichen Abnahme um -9,06 Prozent entspricht. Daher erhält die Hubbell-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt Hubbell mit einer Rendite von 55,5 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 350,63 Prozent in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.