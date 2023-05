Hubbell Aktie: Jubelschreie!

Für die Aktie Hubbell stehen per 02.05.2023, 02:53 Uhr 269.32 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Hubbell zählt zum Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Hubbell beträgt das aktuelle KGV 15,81. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" haben im Durchschnitt ein KGV von 39,05. Hubbell ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Dividende: Hubbell schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,98 % und somit 9,61 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 11,59 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Hubbell-Aktie ein Durchschnitt von 232,03 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 269,32 USD (+16,07 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (241,28 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+11,62 Prozent), somit erhält die Hubbell-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Hubbell erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.