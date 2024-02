Hubbell Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Aktienkurs von Hubbell im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor zeigt eine Rendite von 51,83 Prozent, was mehr als 192 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 407,27 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Hubbell mit 355,43 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen wurde das Unternehmen in den Diskussionen mehr als üblich erwähnt und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung überwiegend negativ war, obwohl in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten wurden die Aktien von Hubbell von Analysten mit 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Hubbell, und das Kursziel liegt im Mittel bei 331,5 USD, was zu einer erwarteten negativen Kursentwicklung von -7,63 Prozent führt. Insgesamt ergibt sich somit die Einschätzung "Neutral" basierend auf den Bewertungen der Analysten für die Aktie von Hubbell.