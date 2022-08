Hub Group erwirbt Anbieter von Fulfillment-Lösungen Tagg Logistics

Die Hub Group, ein Anbieter von Transport- und Logistikmanagementlösungen, gab am Montag bekannt, dass sie das E-Commerce-, Business-to-Business- und Omnichannel-Fulfillment-Unternehmen Tagg Logistics für 103 Millionen US-Dollar in bar übernommen hat. Durch die Übernahme vergrößert sich die Lagerfläche der Hub Group von etwa 5 Millionen Quadratfuß auf über 9 Millionen Quadratfuß. Durch die Aufnahme eines ergänzenden E-Commerce-Angebots in die Plattform… Hier weiterlesen