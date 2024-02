Hub Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. In Bezug auf Hub bewerten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 45,86 Punkten, was darauf hinweist, dass die Hub-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 für Hub liegt bei 48,7, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Hub im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Luftfracht- und Logistikbranche auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 4,84 Prozentpunkte weniger als die durchschnittlichen 4,84 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Die Analyse von Analysteneinschätzungen zeigt, dass für Hub in den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Im vergangenen Monat wurden 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen abgegeben, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 76,67 USD, was eine Empfehlung zum Kauf mit einer potenziellen Steigerung um 71,09 Prozent ergibt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, allerdings gab es auch Tage, an denen negative Themen überwogen. Zuletzt wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Hub diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.