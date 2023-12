Hub Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Der Aktienkurs von Hub hat im letzten Jahr eine Rendite von 10,36 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" 16,55 Prozent niedriger liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luftfracht und Logistik" beträgt 7,57 Prozent, und Hub liegt aktuell 2,8 Prozent darüber. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 79,38 USD für die Hub-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 89,25 USD, was einer Abweichung von +12,43 Prozent entspricht, und somit wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (76,25 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +17,05 Prozent darüber, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hub mit einem Wert von 13,76 unter dem Durchschnitt der Branche "Luftfracht und Logistik" von 27. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert ermöglicht es, die Aktie als "günstig" zu bezeichnen, weshalb sie auf dieser Basis ein "Gut" erhält.

Hinsichtlich der Dividende liegt die Dividendenrendite von Hub aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,31 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Aktie von der Redaktion für ihre Dividendenpolitik als "Schlecht" eingestuft.