Hub Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 64,36, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI für 25 Tage (RSI25) beträgt 29, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es bei Hub in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Die Stimmung in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Auswertung bilden, zeigt keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, weist keine signifikanten Unterschiede auf. Daher wird das Kriterium insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Aktienkurs von Hub hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,36 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Hub damit 139,1 Prozent unter dem Durchschnitt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luftfracht und Logistik" beträgt 18,35 Prozent, wobei Hub aktuell 7,99 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Hub im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Rendite von 0 % aus, was 5,1 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 5,1 % ist. Der niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".