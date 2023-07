Hub Aktie: Es wird konkret!

An der Heimatbörse NASDAQ GS notiert Hub per 02.07.2023, 01:53 Uhr bei 80.32 USD. Hub zählt zum Segment "Luftfracht und Logistik".

Nach einem bewährten Schema haben wir Hub auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Hub. Es gab insgesamt zwei positive und ein negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Hub daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Hub von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Hub-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 80,24 USD mit dem aktuellen Kurs (80,32 USD), ergibt sich eine Abweichung von +0,1 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (76,51 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,98 Prozent Abweichung). Die Hub-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Für die Hub sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 5 Buc, 3 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hub vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Hub. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 100,5 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 25,12 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 80,32 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".