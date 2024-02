Hub Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Luftfracht- und Logistikfirma Hub schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 4,89 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag. Derzeit weist die Aktie von Hub ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,63 auf, was 52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch kann die Aktie als "günstig" eingestuft werden und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) erhält die Aktie von Hub sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen über Hub veröffentlicht. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.