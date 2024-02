HubSpot Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die technische Analyse der Hubspot-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 475,43 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 567,2 USD weicht somit um +19,3 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (528,3 USD) liegt mit einer Abweichung von +7,36 Prozent über dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Hubspot-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Analysteneinschätzung ergibt sich aus Empfehlungen von 10 Käufen, 1 Neutral und 0 Verkaufseinstufungen, was ein insgesamt "Gut" ergibt. Auch kurzfristig betrachtet ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut" aufgrund einer Bewertung von 1 Kauf, 0 Neutral und 0 Verkaufseinstufungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Hubspot-Aktie liegt bei 536,7 USD, was einer negativen Entwicklung von -5,38 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung zu einer Einstufung als "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Hubspot zeigen eine mittlere Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer "Neutral"- und "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien ergibt eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer in den letzten Tagen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die Hubspot-Aktie somit für die technische Analyse, die Analysteneinschätzung, das Sentiment und die Anlegerstimmung eine gemischte Bewertung, wobei die einfache Charttechnik und die Anlegerstimmung positiver ausfallen.