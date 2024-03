HubSpot Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Stimmungslage der Anleger in Bezug auf die Hubspot-Aktie hat sich in den letzten Monaten zunehmend verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich dagegen nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hubspot-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 50,14 Punkte) als auch auf etwas längerfristiger Basis (RSI25: 46,19 Punkte). Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hubspot-Aktie derzeit um 3,88 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch positiv bewertet, da sie sich um 18,73 Prozent über dem GD200 befindet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Hubspot derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,23 Prozent in der "Software"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.