HubSpot Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Aktienkurs von Hubspot hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hervorragend entwickelt. Mit einer Rendite von 100,79 Prozent liegt das Unternehmen deutlich über dem Branchendurchschnitt von 10,76 Prozent. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche kann Hubspot mit einer Rendite von 90,03 Prozent punkten.

Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten mehrheitlich eine positive Einschätzung für Hubspot abgegeben, mit 10 "Gut"-Bewertungen und einer "Neutral"-Bewertung. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Die aktuelle Kursentwicklung von 530,25 USD wird von Analysten als neutral eingestuft, mit einer erwarteten Entwicklung von 1,22 Prozent und einem mittleren Kursziel von 536,7 USD.

Allerdings fällt die Dividendenrendite von Hubspot mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt niedriger aus, was zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hubspot liegt bei 86,53, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 38 eine neutrale Situation an, was zu einer Gesamtbewertung dieser Kategorie als "Schlecht" führt.