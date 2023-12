HubSpot Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der Hubspot-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 0, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI der letzten 25 Tage zeigt mit einem Wert von 18,73 an, dass die Aktie überverkauft ist und somit ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Hubspot.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Hubspot-Aktie mit 567,35 USD 21,37 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie aufgrund einer Distanz von +18,47 Prozent zum GD200 insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet liefert ebenfalls interessante Einschätzungen. Die Diskussionsintensität über Hubspot ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem und mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Hubspot beschäftigt hat. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.