Huazhu Aktie: Immer mit der Ruhe

Die technische Analyse der H World-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 32,62 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 26,35 HKD liegt, ein Unterschied von -19,22 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (27,88 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-5,49 Prozent). Daher wird die H World-Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die H World-Aktie beträgt aktuell 67, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage (54,85) bestätigt diese Einschätzung und führt zu einer Gesamtbewertung der H World-Aktie als "Neutral".

Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Meinungen und Themen rund um die H World-Aktie. Die Redaktion bewertet das Unternehmen daher als "Gut" bezüglich der Anlegerstimmung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen registriert, was dazu führt, dass H World auf dieser Stufe ein "Gut"-Rating erhält.