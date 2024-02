Huazhu Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der H World liegt bei 35,19, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen berücksichtigt, liegt bei 53,05 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist daher "Neutral".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator für den Trend eines Wertpapiers verwendet. Dabei wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die H World-Aktie beträgt derzeit 30,27 HKD. Der letzte Schlusskurs von 25 HKD liegt somit deutlich darunter (eine Abweichung von -17,41 Prozent). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 25,93 HKD, was einer Abweichung von -3,59 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält H World auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden durch die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Untersuchung der Aktie von H World zeigt, dass die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für H World ist negativ, was einer "Schlecht"-Bewertung entspricht. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält die Aktie daher die Note "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber H World eingestellt waren. Es gab insgesamt sieben positive und ein negatives Stimmungsbild, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält H World eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Zusammenfassung erhält H World von der Redaktion basierend auf den verschiedenen Analysen ein "Neutral"-Rating.