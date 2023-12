Huazhong -Vehicle Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Aktienkurs von Huazhong -Vehicle hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,06 Prozent erzielt, was 16,23 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Automatische Komponenten" beträgt die mittlere jährliche Rendite -4,86 Prozent, und Huazhong -Vehicle liegt aktuell 1,2 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt von 200 Handelstagen liegt bei 2,44 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 2,35 HKD liegt, was einer Abweichung von -3,69 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 2,45 HKD weist eine Abweichung von -4,08 Prozent auf. Somit erhält Huazhong -Vehicle in der technischen Analyse auch ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wird als neutral bewertet, da in den vergangenen zwei Wochen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

In der fundamentalen Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 39,9 darauf hin, dass die Aktie von Huazhong -Vehicle um 162 Prozent höher bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" (15,25). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".