Huazhong -Vehicle Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Huazhong -Vehicle-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 76, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 62,79, was darauf hindeutet, dass Huazhong -Vehicle weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs der Huazhong -Vehicle-Aktie mit 2,35 HKD derzeit -4,86 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -4,08 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 39, was bedeutet, dass die Börse 39,9 Euro für jeden Euro Gewinn von Huazhong -Vehicle zahlt. Dies ist 160 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt und führt zu einer Überbewertung des Titels, der daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Huazhong -Vehicle mit einer Dividendenrendite von 0,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,95 Prozent in der "Automatische Komponenten"-Branche. Dies führt zu einer Differenz von -4,64 Prozent zur Branchendurchschnitt, wodurch die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik erhält.