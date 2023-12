Huazhong -Vehicle Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Huazhong-Vehicle-Aktie wird aus technischer Sicht als "Neutral" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,44 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 2,35 HKD lag, was einem Unterschied von -3,69 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (2,45 HKD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -4,08 Prozent nahe am gleitenden Durchschnitt. Daher wird auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating vergeben.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich ebenfalls neutral gegenüber Huazhong-Vehicle. Sowohl in den Diskussionen als auch in den neuesten Nachrichten herrscht eine überwiegend neutrale Einstellung. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Huazhong-Vehicle-Aktie mit einer Rendite von -6,06 Prozent 15,28 Prozent unter dem Durchschnitt. Im Branchenvergleich mit "Automatischen Komponenten" liegt die Aktie jedoch 0,39 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht ebenfalls einem "Neutral"-Rating. Somit erhält die Aktie von Huazhong-Vehicle bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".