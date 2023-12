Huazhong -Vehicle Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Huazhong -Vehicle liegt bei 39, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,25 als überbewertet betrachtet wird. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Huazhong -Vehicle-Aktie beträgt 60, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 63,64, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Huazhong -Vehicle bei 2,44 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,34 HKD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Huazhong -Vehicle in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,06 Prozent, was eine Outperformance von +0,68 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche bedeutet. Im Sektorvergleich lag die Rendite jedoch 15,4 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.