Huazhong -Vehicle Aktie: Am Scheideweg

Die Dividende von Huazhong-Vehicle steht derzeit in einem Verhältnis von 0 zum Aktienkurs. Dies ist eine negative Differenz von -4,73 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt anderer Unternehmen in der Branche "Automatische Komponenten". Aus diesem Grund erhält Huazhong-Vehicle von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 38 für Huazhong-Vehicle. Dies bedeutet, dass die Börse 38,85 Euro für jeden Euro Gewinn von Huazhong-Vehicle zahlt. Dieser Wert liegt 152 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 15 und führt dazu, dass die Aktie als überbewertet eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Huazhong-Vehicle neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Huazhong-Vehicle-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,44 HKD lag. Der letzte Schlusskurs von 2,34 HKD weicht um -4,1 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 2,43 HKD nah am gleitenden Durchschnitt (-3,7 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Huazhong-Vehicle-Aktie damit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.