Huazhong -Vehicle Aktie: Abwarten

Die Huazhong-Vehicle-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,34 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,94 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten in der "Automatische Komponenten"-Branche.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet, da keine Auffälligkeiten in Bezug auf die Stimmungsbildänderung oder die Stärke der Diskussion registriert wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Huazhong-Vehicle-Aktie liegt bei 55,88, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zum Vorjahr erzielte die Aktie eine Rendite von -3,74 Prozent, was 5,2 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Branchenvergleich mit "Automatische Komponenten" liegt die Aktie 2,8 Prozent über dem durchschnittlichen Renditewert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.