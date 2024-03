Huayuan Property Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell weist der RSI für Huayuan Property einen Wert von 75 auf, was auf eine Überkaufung hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 35, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat kontinuierlich, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch die Diskussionsintensität nahm zu, was darauf hindeutet, dass die Aktie vermehrt Beachtung findet, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Huayuan Property neutral diskutiert, während in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Vordergrund standen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Huayuan Property derzeit bei 1,64 CNH liegt, während die Aktie selbst bei 1,28 CNH notiert. Dies führt zu einer negativen Distanz von -21,95 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 1,35 CNH eine negative Distanz von -5,19 Prozent auf, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die Huayuan Property-Aktie als "Schlecht" vergeben.