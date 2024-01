Huayuan Property Aktie: Was noch aussteht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Huayuan Property liegt bei 64,71 und wird daher als "neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit 65,38 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Huayuan Property überwiegend positiv diskutiert, an acht von zehn Tagen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "gut"-Einschätzung, obwohl tiefere Analysen ergeben haben, dass vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers als "neutral" bewertet.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig zu erkennen. Für Huayuan Property hat sich die Stimmung in den letzten Wochen deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch nicht außergewöhnlich, weshalb die Aktie insgesamt als "neutral" bewertet wird.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Huayuan Property-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 1,73 CNH angegeben. Der letzte Schlusskurs von 1,53 CNH weicht somit um -11,56 Prozent ab, was zu einer "schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,64 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Huayuan Property-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "schlecht"-Rating.