Huayu Expressway Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Huayu Expressway-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 1,46 HKD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 1,07 HKD, was einem Rückgang von 26,71 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 1,17 HKD zeigt einen Rückgang von 8,55 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite erzielt Huayu Expressway derzeit einen Wert von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,54 Prozent liegt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Performance der Huayu Expressway-Aktie in den letzten 12 Monaten verzeichnet einen Rückgang von 39,98 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche, die durchschnittlich um 9,55 Prozent gefallen sind, zeigt sich eine Underperformance von 30,43 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -8,13 Prozent verzeichnete, liegt die Aktie um 31,85 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als neutral, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen. Die Mehrheit der Themen rund um den Wert waren neutral, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Huayu Expressway-Aktie in der technischen Analyse, Dividendenrendite, Branchenvergleich und Anleger-Stimmung schlechte Bewertungen.