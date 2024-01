Huayu Expressway Aktie: Das war nicht abzusehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Huayu Expressway liegt derzeit bei 67, was bedeutet, dass die Börse 67,72 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 44 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 47 und deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen über das Unternehmen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von Huayu Expressway beträgt derzeit 0, was eine negative Differenz von -6,34 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Huayu Expressway-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 1,55 HKD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,1 HKD, was einem Unterschied von -29,03 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen negative Werte, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der einfachen Charttechnik führt.