Huayu Expressway Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Aktienkurs von Huayu Expressway hat im letzten Jahr eine Rendite von -21,67 Prozent erzielt, was 16,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für den Industriesektor liegt. Im Bereich des Bauwesens beträgt die mittlere jährliche Rendite -5,65 Prozent, und Huayu Expressway liegt aktuell 16,02 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Huayu Expressway beträgt 67, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bauwesen als überbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,53 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 1,23 HKD liegt, was einer Abweichung von -19,61 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Huayu Expressway-Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Huayu Expressway daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.