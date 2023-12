Huayu Expressway Aktie: Nichts mehr zu lachen!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Huayu Expressway von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab eine Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert befasst haben. Insgesamt wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Huayu Expressway-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt derzeit bei 1,58 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 1,1 HKD liegt, was einer Abweichung von -30,38 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 1,34 HKD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -17,91 Prozent führt. Insgesamt erhält die Huayu Expressway somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) der Huayu Expressway liegt bei 82,35, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 72 und deutet ebenfalls auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Huayu Expressway mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 6,31% auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.