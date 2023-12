Huayu Expressway Aktie: Geht es jetzt los?

Die aktuelle Dividendenrendite von Huayu Expressway liegt bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,29 Prozent in der Bauwesen-Branche liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Huayu Expressway bei -1,78 Prozent, was ebenfalls unter dem Branchendurchschnitt von -1,37 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Huayu Expressway derzeit bei 1,59 HKD liegt, während der Aktienkurs bei 1,12 HKD liegt, was einer Abweichung von -29,56 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Aktie eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt. Daher erhält die Aktie von Huayu Expressway die Note "Neutral".