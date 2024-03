Huayu Automotive Aktie: Was wird das noch werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Kirby":

Das Stimmungsbild um die Aktie von Huayu Automotive wird sowohl durch Analysen aus Bankhäusern als auch durch die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet geprägt. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führte. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einem schlechten Rating führt.

Im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche verzeichnete Huayu Automotive in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -1,67 Prozent. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Aktie jedoch um 4,21 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem guten Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 17,72 CNH verläuft, was zu einer schlechten Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging jedoch bei 16,67 CNH aus dem Handel, was zu einem Abstand von -5,93 Prozent führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Signalwert.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab eine gute Anleger-Stimmung. Allerdings wurden auch 8 schlechte Signale herausgefiltert, was zu einer schlechten Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung jedoch eine gute Einstufung.