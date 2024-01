Huayu Automotive Aktie: Was soll die Aufregung?

Weitere Suchergebnisse zu "AIA Group":

Die technische Analyse der Huayu Automotive-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 17,75 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 16,48 CNH liegt, was einem Unterschied von -7,15 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 16,82 CNH, was einer ähnlichen Höhe wie der letzte Schlusskurs (-2,02 Prozent) entspricht. Infolgedessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt wird die Huayu Automotive-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche erzielte die Huayu Automotive-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,08 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 12,01 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -16,08 Prozent im Branchenvergleich. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete die Aktie eine mittlere Rendite von 6,44 Prozent, was einer Unterperformance von 10,51 Prozent entspricht. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den vergangenen vier Wochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet. Auch die Zunahme der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen in den letzten Wochen führt zu einer insgesamt positiven Bewertung mit einem "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Huayu Automotive liegt bei 30,43, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 50,4 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".