Huayu Automotive Aktie: Jetzt knallt es!

Das Unternehmen Huayu Automotive wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Die Redaktion hat auch 7 klare negative Signale herausgefiltert und daher eine "Schlecht" Empfehlung abgegeben. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Automatische Komponenten"-Branche hat Huayu Automotive in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,08 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien in dieser Branche um 13,17 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Huayu Automotive im Branchenvergleich eine Underperformance von -17,25 Prozent aufweist. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,3 Prozent im letzten Jahr. Huayu Automotive liegt 10,38 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Huayu Automotive verläuft aktuell bei 17,76 CNH. Der Aktienkurs selbst ging bei 16,02 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -9,8 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage hat die Aktie derzeit ein Niveau von 16,9 CNH angenommen, was einer Differenz von -5,21 Prozent entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Schlecht".

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der Huayu Automotive-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 43 und auf 25-Tage-Basis einen Wert von 65,74. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Huayu Automotive.