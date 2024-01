Huayu Automotive Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Huayu Automotive liegt bei 32,35, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 64,08 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Huayu Automotive verläuft bei 17,8 CNH, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 16,28 CNH aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -8,54 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 17,09 CNH zeigt sich eine Differenz von -4,74 Prozent, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Huayu Automotive um 11 Prozent niedriger. Auch im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche liegt die Rendite mit 18,63 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls von Bedeutung. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zu Huayu Automotive veröffentlicht, jedoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen vermehrt mit positiven Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung. Analytische Untersuchungen zeigen, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, insgesamt also ein "Schlecht"-Signal vorliegt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".