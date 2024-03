Huayi Tencent Entertainment Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die technische Analyse der Huayi Tencent Entertainment zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 0,11 HKD liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 0,083 HKD gehandelt wurde und somit einen Abstand von -24,55 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,1 HKD, was einer Differenz von -17 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also auf Basis der beiden Zeiträume eine "Schlecht"-Einstufung.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt sich, dass die Rendite der Huayi Tencent Entertainment um mehr als 26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche um 22,1 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Huayi Tencent Entertainment ist neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien gab. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Huayi Tencent Entertainment mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, was einen geringeren Ertrag in Höhe von 6,09 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.