Huayi Tencent Entertainment Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Huayi Tencent Entertainment Aktie wird derzeit als "Schlecht" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 liegt bei 0,12 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,089 HKD) um -25,83 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 von 0,1 HKD zeigt eine Abweichung von -11 Prozent und bestätigt somit das Rating als "Schlecht".

Die Stimmung und Aktivität rund um die Aktie wurde ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität deuten auf eine mittlere Aktivität hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und bestätigt somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Huayi Tencent Entertainment bei -28,26 Prozent, was mehr als 26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt die Rendite mit 25,31 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index ordnet der Aktie von Huayi Tencent Entertainment eine "Neutral"-Einstufung zu, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben und 25 Tage. Der RSI7 von 73,91 führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25 von 58,93 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.