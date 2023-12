Huayi Tencent Entertainment Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "Cathay Pacific Airways":

Die Huayi Tencent Entertainment wird derzeit technisch betrachtet als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 beträgt 0,12 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,115 HKD) um -4,17 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Ebenso ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein GD50 von 0,11 HKD, was einer Abweichung von +4,55 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf Huayi Tencent Entertainment diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Der Aktienkurs der Huayi Tencent Entertainment wies im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,15 Prozent auf, was 32,32 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 3,8 Prozent, wobei die Huayi Tencent Entertainment aktuell um 25,94 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Huayi Tencent Entertainment im Vergleich zum Branchendurchschnitt 6,27 Prozent weniger aus, was einer Dividendenrendite von 0 % entspricht. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht".