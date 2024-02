Huayi Tencent Entertainment Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Huayi Tencent Entertainment zeigt einen Wert von 44,44, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche hat die Aktie von Huayi Tencent Entertainment in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 12,69 Prozent gezeigt. Auch im Sektorvergleich des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors lag die Rendite der Aktie 16,72 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Das Stimmungsbild rund um die Aktie von Huayi Tencent Entertainment wird als neutral eingestuft. Sowohl die Anzahl der Beiträge als auch die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine durchschnittliche Aktivität bzw. kaum Änderungen. Daher wird die langfristige Stimmungslage der Aktie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Huayi Tencent Entertainment im Vergleich zur Branche Hotels Restaurants und Freizeit eine um 6,55 Prozentpunkte niedrigere Dividende aus. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.