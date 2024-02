Huayi Tencent Entertainment Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Huayi Tencent Entertainment-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 52, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ein "Neutral"-Rating von 57,63. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Huayi Tencent Entertainment damit als "Neutral" bewertet.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Huayi Tencent Entertainment-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,12 HKD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 0,101 HKD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs auch hier unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Im Branchenvergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist die Huayi Tencent Entertainment-Aktie eine Rendite von -22,15 Prozent auf, was mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche kommt die Aktie auf eine Rendite von -7,99 Prozent, was ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine übliche Aktivität im Netz und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Huayi Tencent Entertainment-Aktie insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.