Huayi Electric Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Huayi Electric-Aktie liegt der RSI7 aktuell bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 97,18 eine Überkauftheit an. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für beide RSI-Werte.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Huayi Electric eingestellt sind. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls größtenteils positiv, weshalb die Aktie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in Bezug auf Huayi Electric, weshalb die Aktie hierfür mit einem "Neutral" bewertet wird.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich ein Durchschnitt von 1,45 CNH für den Schlusskurs der Huayi Electric-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,52 CNH, was einer Abweichung von -64,14 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt wird die Huayi Electric-Aktie in der technischen Analyse mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.